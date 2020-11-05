Россияне в 2020 году чаще всего покупали по льготным госпрограммам машины Lada

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Более 220 тыс. автомобилей было продано в России за январь - октябрь 2020 года по программам Минпромторга РФ по поддержке спроса. Наибольшей популярностью у россиян пользовались машины Lada, говорится в сообщении пресс-службы Минпромторга РФ.

Речь идет о льготном автокредитовании (172,4 тыс. проданных машин), льготном лизинге (46,4 тыс.) и программе субсидирования газомоторной техники (1,8 тыс.).

"По состоянию на 25 октября 2020 года при государственной поддержке спроса в России было продано в общей сложности более 220 тыс. автомобилей, - отмечается в сообщении. - Из марок автомобилей наибольшей популярностью пользовались машины марки Lada (более 64,5 тыс.), Hyundai (33,8 тыс.) и KIA (25,6 тыс.)".

По новым для 2020 года направлениям льготного автокредитования - для работников государственных медучреждений и программе скидок при сдаче старого авто в trade-in - было продано более 2,6 тыс. машин и более 19 тыс. машин соответственно, уточнили в министерстве.

"Меры государственной поддержки оказывают значительный положительный эффект на спрос на автомобили, - отметил заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов. - Сейчас Россия занимает четвертое место среди автомобильных рынков Европы после Германии, Великобритании и Франции. Важно отметить, самые продаваемые в России модели автомобилей, произведены на территории нашей страны. Минпромторг России планирует и в будущем году активно поддерживать российских автопроизводителей".