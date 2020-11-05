В Петербурге в 2021 году отремонтируют 260 км теплосетей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Власти Петербурга в 2021 году планируют реконструировать и отремонтировать 260 км теплосетей, что соответствует планируемому в этом году показателю. Об этом в четверг сообщил председатель городского комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук.

"Состояние наших тепловых сетей, здесь наша задача наращивать объемы реконструкции. У нас в 2018 году мы реконструировали, построили и отремонтировали 200 км тепловых сетей, в 2019 году - 260 км, этот показатель равен показателю этого года. На следующий год заявка на 260 км", - сказал он, выступая на XVIII городской практической конференции "Проблемы качества законодательства, градостроительства, инженерных изысканий, проектирования, строительства, промышленности строительных материалов, экспертизы и эксплуатации объектов недвижимости".

Совокупная протяженность теплосетей Санкт-Петербурга составляет около 8,1 тыс. км. Из них 4,5 тыс. км находятся в управлении ГУП "ТЭК Санкт-Петербурга", 2,5 тыс. км - АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" и 1,1 тыс. км - "Петербургтеплоэнерго". 24% (2096 км) от совокупной протяженности теплосетей эксплуатируются с превышением нормативного срока службы, который составляет 25 лет.