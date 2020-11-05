На счет Минфина Молдавии поступила финансовая помощь России

КИШИНЕВ, 5 ноября. /ТАСС/. На счет Министерства финансов Молдавии поступила финансовая помощь России в размере 275 млн рублей, которая предназначена пострадавшим от засухи фермерам республики. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

"От Министерства финансов Российской Федерации поступила безвозмездная помощь в размере 275 млн российских рублей (59,7 млн леев)", - говорится в сообщении. В нем уточняется, что соответствующие финансовые средства будут направлены на срочную поддержку молдавских сельхозпроизводителей, пострадавших от засухи.

Ранее Минфин Молдавии открыл специальный счет для поддержки сельхозпроизводителей. Как отметил премьер республики Ион Кику, Кишинев рассчитывает также на помощь других партнеров.

В этом году от засухи в Молдавии пострадала почти половина посевов зерновых. По официальным данным, общий ущерб оценивается примерно в €60 млн. В этой ситуации сельхозпроизводители провели серию акций протеста с требованием увеличить компенсации.