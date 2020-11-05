Индекс РТС на Мосбирже вырос на 5%

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Индекс РТС в ходе торговой сессии на Московской бирже ускорил рост на 5,07% и поднимался до 1164,31 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 17:28 мск.

В то же время индекс Мосбиржи рос на 2,65% и находился на отметке 2860,18 пункта.

По состоянию на 18:08 мск, биржевые индексы продолжили расти. Так, индекс РТС поднялся до 1171,32 пункта (+5,61%), а индекс Мосбиржи - до 2867,49 пункта (+3,23%).

В свою очередь российский рубль укреплялся по отношению к доллару и евро. Курс доллара на валютных торгах Мосбиржи падал до 77,1225 рубля (-2,8%), а курс евро - до 91,205 рубля (-1,81%).

Январский фьючерс на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE стоил $41,19 за баррель (-0,1%). В то же время нефть WTI находилась на отметке $39,24 за баррель, что на 0,58% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.