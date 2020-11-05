Минэнерго начнет эксперимент по работе объектов малой генерации

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ начнет реализацию эксперимента по развитию объектов малой генерации - активных энергетических комплексов (АЭК), результаты которого будут подведены в 2023 году, говорится в сообщении ведомства.

"Минюст России зарегистрировал приказ Минэнерго, который позволит начать в стране эксперимент по работе нового типа микроэнергосистем - активных энергетических комплексов (АЭК). В ходе эксперимента будут сформированы и опробованы новые организационно-правовые, технологические и экономические принципы функционирования объектов малой генерации в составе Единой энергосистемы России", - отмечается в сообщении.

Заместитель директора департамента оперативного контроля в ТЭК Елена Медведева, слова которой приводятся в пресс-релизе, указала, что эксперимент по созданию АЭК является одним из этапов формирования новых моделей цифровых энергетических рынков. "По итогам эксперимента в 2023 году будет принято решение о целесообразности закрепления новых принципов работы на постоянной основе", - добавила она.

Активные энергетические комплексы (АЭК) - новая модель энергоснабжения промышленных предприятий, направленная на снижение для них стоимости электроэнергии и повышение конкурентоспособности продукции. Комплекс позволяет промышленным потребителям функционировать в составе Единой энергетической системы России, не выходя на оптовый рынок. Это позволяет потребителям сократить себестоимость производства за счет снижения затрат на электроснабжение.