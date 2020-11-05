Bloomberg: ByteDance рассчитывает повысить оценку своей стоимости перед IPO до $180 млрд

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 5 ноября. /ТАСС/. Китайская компания ByteDance планирует привлечь инвесторов для повышения оценки своей стоимости до $180 млрд перед первичным публичным размещением акций (IPO) части своего бизнеса в Гонконге. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, среди инвесторов, с которыми ByteDance ведет переговоры о финансировании, - американский венчурный фонд Sequoia. После повышения оценки стоимости до $180 млрд китайская компания начнет подготовку к IPO части своего бизнеса на бирже в Гонконге.

Официальный представитель ByteDance отказался комментировать эту информацию.

В конце октября агентство Reuters сообщало о начале переговоров ByteDance с инвесторами о планируемом IPO принадлежащей ей платформы Douyin на Гонконгской фондовой бирже.

Douyin - аналогичная TikTok популярная в Китае платформа, где пользователи могут делиться друг с другом короткими видеороликами. В августе количество ее активных пользователей составляло 600 млн.

ByteDance - основанная в 2012 году компания, занимающаяся интернет-технологиями. Ее штаб-квартира находится в Пекине. ByteDance принадлежат платформы TikTok (зарубежный сегмент бизнеса китайской компании) и Douyin, а также другие интернет-продукты.