Минсельхоз заявил, что ситуация на продовольственных рынках России стабильная

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Минсельхоз РФ оценивает ситуацию на продовольственных рынках России как стабильную и не наблюдает ценовых колебаний на основные продукты питания. Об этом говорится в сообщении министерства.

"Представителями регионов было отмечено, что ситуация на продовольственных рынках России стабильна, объемы производства позволяют удовлетворять имеющийся спрос, а существенных ценовых колебаний на основные продукты питания не зафиксировано", - отмечается в сообщении.

Как отметили в министерстве, этот вопрос обсуждался на совещании под руководством первого заместителя министра сельского хозяйства Джамбулата Хатуова. На совещании также было отмечено, что уборочная кампания в России проходит штатно и в настоящее время находится в финальной стадии. По состоянию на 5 ноября в целом по стране намолочено 134,5 млн тонн зерна в бункерном весе. Завершается уборка технических культур, овощей и картофеля.

В штатном режиме проходят и посевные работы. Во многих зерносеющих регионах с высокой долей озимых культур сев уже в завершающей стадии или окончен. Российские аграрии обеспечены необходимыми материально-техническими ресурсами. При этом, как сообщили в Минсельхозе, для увеличения валового сбора сельскохозяйственных культур региональным органам управления АПК рекомендовано ускорить процесс известкования кислых почв, нарастить объемы приобретения минеральных удобрений и продолжить обновление технического парка с помощью льготного кредитования и программ "Росагролизинга".

В сообщении также отмечается, что в целом по стране заготовлено более 30 млн тонн кормовых единиц грубых и сочных кормов для животных на зиму без учета переходящих остатков или 102,8 % к аналогичному периоду 2019 года. В то же время в ряде субъектов в связи неблагоприятными погодными условиями наблюдается отставание заготовки объемистых кормов к уровню прошлого года. Руководителям региональных органов управления АПК поручено провести анализ обеспеченности животноводов такими кормами и зернофуражом, а предприятий комбикормовой промышленности - необходимым сырьем.