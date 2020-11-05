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Цена биткойна превысила отметку в $15 тыс. впервые с января 2018 года

В пике его стоимость достигала отметки в $15,304 тыс.
Описание
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Биткойн в ходе торговой сессии дорожал на 9,06%, в пике достигая отметки в $15,304 тыс., свидетельствуют данные CoinDesk на 19:15 мск.

В последний раз стоимость биткойна поднималась выше $15 тыс. за штуку в январе 2018 года.

По данным на 19:50 мск, курс биткойна находился на уровне $15,215 тыс. за штуку.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото, но пик популярности биткойна произошел лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, и в настоящий момент большая часть биткойнов уже "добыта".

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