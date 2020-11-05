Город Санья провел форум по стимулированию сотрудничества Хайнаня с Тайванем

ХАЙКОУ, 5 ноября. /ТАСС/. Курортный город Санья на побережье южнокитайской провинции Хайнань на текущей неделе провел крупный деловой форум предпринимателей из материковой части Китая и острова Тайвань. Об этом сообщил информационный портал "Наньхайван".

Как уточнили организаторы, в мероприятии приняли участие около 300 бизнесменов. Оно было нацелено на укрепление диверсифицированных взаимоотношений с Тайбэем. Одной из ключевых задач, вынесенных на повестку дня, стало привлечение тайваньского капитала в наиболее перспективные проекты Хайнаньского порта свободной торговли.

"Экономика континентальной части КНР имеет большой потенциал для развития, а рынок отличается множеством преимуществ, - заявил глава Ассоциации компаний-инвесторов Тайваня в материковом Китае Ли Чжэнхун. - Мы стремимся к углублению торгово-экономического взаимодействия с Хайнанем и готовы оказать дополнительное содействие социально-экономической интеграции с Пекином".

По его словам, тайваньские бизнесмены внимательно следят за политикой центрального руководства КНР по привлечению капитала в приоритетные отрасли экономики. Как отметил Ли Чжэнхун, участники возглавляемой им организации настроены довольно оптимистично по поводу дальнейшего сотрудничества. Глава ассоциации напомнил, что с начала года на Хайнане появилось более 40 компаний с инвестициями из Тайваня.

"Главным образом это предприятия, занимающиеся оптовой и розничной торговлей, арендой и предоставлением коммерческих услуг, а также научно-исследовательские организации, фирмы, специализирующиеся на техническом обслуживании", - добавил он.

Сотрудничество двух островов

Согласно статистике, в южнокитайской провинции зарегистрировано порядка 1,9 тыс. тайваньских проектов, в том числе в области туризма, транспорта, ресторанного бизнеса, энергетики, биотехнологий. Хайнань постоянно наращивает масштабы торгово-экономического взаимодействия с Тайванем, товарооборот с которым за три квартала текущего года превысил 112 млн долларов, увеличившись в годовом исчислении примерно на 52%.

В соответствии с официальной программой развития, наиболее перспективными направлениями для активизации контактов с Тайбэем считаются сельское хозяйство, передовые технологии и современные услуги. Хайнань также планирует укреплять связи в области народного образования, здравоохранения и защиты водных ресурсов.

Тайвань с 1949 года управляется собственной администрацией и, согласно официальной позиции Китая, поддерживаемой большинством стран, в том числе Россией, считается одной из провинций КНР. В 1992 году на встрече в Гонконге между представителями Пекина и Тайбэя был достигнут консенсус, в соответствии с которым в мире признается существование только одного китайского государства. Культурно-гуманитарные контакты, в том числе в сфере туризма - важная составляющая отношений Тайваня и материковой части Китая.