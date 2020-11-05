В Удмуртии за три года создали около 3 тыс. рабочих мест благодаря инвестпроектам

ИЖЕВСК, 5 ноября. /ТАСС/. Прирост инвестиций в основной капитал Удмуртии за три года составил 16,8 млрд рублей, благодаря новым инвестпроектам в республике создано около 3 тыс. рабочих мест, сказано в материалах к пресс-конференции главы региона Александра Бречалова, которая прошла в четверг.

"За последние три года в Удмуртии прирост инвестиций в основной капитал составил 16,8 млрд рублей, в рамках инвестиционных проектов добавилось 3 тыс. новых рабочих мест", - сказано в материалах.

Так, в сентябре 2017 года город Сарапул, а в феврале 2019 года город Глазов получили статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). В реестр резидентов ТОСЭР "Сарапул" внесен 31 резидент, в реестр ТОСЭР "Глазов" - семь. К 2028 году в муниципальных образованиях планируется создать более 5,6 тыс. рабочих мест, инвестиции в проекты составят порядка 23 млрд рублей. По планам, к 2028 году благодаря реализации проектов консолидированный бюджет Удмуртии получит более 4 млрд рублей.

Отмечается, что благодаря сотрудничеству с Фондом развития моногородов привлечены средства во все моногорода Удмуртии: Сарапул, Воткинск и Глазов. На сегодняшний день с фондом заключено три соглашения: два проекта в Воткинске, по одному в Сарапуле и Глазове. "Стоимость объектов инфраструктуры, построенных для инвестпроектов на территориях моногородов, составляет 313,2 млн рублей, при этом 212 млн рублей привлечены за счет средств фонда в бюджет региона", - говорится в материалах.