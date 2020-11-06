Qiwi вошла в топ-100 быстроразвивающихся компаний по версии журнала Fortune

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Qiwi стала единственной российской компанией, которая вошла в топ-100 рейтинга самых быстроразвивающихся компаний мира по версии журнала Fortune, заняв в нем 85 место. Рейтинг опубликован на сайте издания.

По информации журнала, выручка Qiwi за последние четыре квартала составила $633 млн, чистый доход - $79 млн, рыночная стоимость на 29 сентября 2020 г. - $1,1 млрд.

Qiwi впервые вошла в рейтинг. В 2019 г. единственной российской компанией в Fortune-100 стал "Яндекс", который занял 24 место.

Первые три позиции в рейтинге в 2020 г. заняли три американские компании: AppFolio, предоставляющая услуги SaaS (Software as a Service, предоставление доступа сразу к приложению в облаке), производитель и продавец продуктов для похудения и здорового питания Medifast, а также земельный фонд штата Техас Texas Pacific Land Trust.

Американский деловой журнал Fortune с 2014 года ежегодно публикует общемировой рейтинг 100 быстроразвивающихся компаний из различных отраслей. В рейтинг входят компании, которые торгуются на бирже США, их капитализация должна составлять как минимум $250 млн, а выручка и прибыль - не менее $50 млн и $10 млн соответственно.