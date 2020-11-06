Резидент "Сколково" зарегистрировал первую в РФ платформу для анализа медицинских снимков

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Компания "Интеллоджик", резидент кластера биомедицинских технологий фонда "Сколково", зарегистрировала первую в России платформу с искусственным интеллектом для анализа медицинских снимков. Выданное Росздравнадзором регистрационное удостоверение позволяет использовать ее в больницах и клиниках, сообщила в пятницу пресс-служба фонда.

"Компания "Интеллоджик" получила первое в России регистрационное удостоверение (РУ) Росздравнадзора на программное обеспечение для анализа медицинских снимков с использованием искусственного интеллекта. РУ выдано по классу риска 2б, что позволяет использовать платформу Botkin.AI в медицинских организациях в процессах диагностики, в том числе для диагностики заболеваний, имеющих большой риск для здоровья", - говорится в сообщении.

Botkin.AI зарегистрирована как медицинское изделие, ее клинические испытания проводились на базе Центральной клинической больницы Российской академии наук. Теперь платформу можно применять для управления, обработки, мониторинга, получения и отображения большого количества медицинских изображений, в том числе исследований компьютерной томографии, включая злокачественные новообразования и синдромы, связанные с коронавирусной инфекцией, снимков рентгена, маммографии и др.

"Получение РУ откроет возможности для использования нашей платформы в региональных программах скрининга в рамках нацпроекта "Здравоохранение", для повышения эффективности борьбы с пандемией COVID-19, для повышения эффективности работы рентгенологов в государственных и частных медицинских организациях. Следующий шаг в развитии нашей платформы - получение в ближайшее время международной сертификации", - сказал генеральный директор "Интеллоджик" Сергей Сорокин, слова которого приводятся в сообщении.

Проектный менеджер кластера биомедицинских технологий "Сколково" Юлия Щеглова отметила, что в основе Botkin.AI - запатентованная технология создания математических моделей для анализа медицинских данных, которая позволяет достигать одних их лучших в мире показателей по точности анализа медицинских изображений.

"Фонд "Сколково" вовремя поддержал команду "Интеллоджик" грантом на разработку и испытания Botkin.AI. И долгожданное регистрационное удостоверение, наконец, открывает возможность для полноценных, правомерных внедрений платформы. Класс риска 2б медицинского сертификата позволит анализировать с помощью Botkin.AI широкий спектр всех типов медицинских изображений и патологий. Это снизит нагрузку на рентгенологов, повысит качество их работы и поможет спасти человеческие жизни", - цитирует Щеглову пресс-служба.