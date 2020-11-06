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Печатную продукцию попросили вернуть в перечень товаров первой необходимости

С такой просьбой к правительству обратились глава Союза журналистов России Владимир Соловьев и президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев и президент Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП РФ) Сергей Катырин направили письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой вернуть печатную продукцию в перечень товаров первой необходимости. Это следует из письма двух организаций, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Во избежание ситуации закрытия многих печатных СМИ в связи с невозможностью реализации своей продукции просим внести в перечень товаров первой необходимости, утвержденный распоряжением правительства России от 27 марта 2020 года № 762-р, "печатную (издательскую) продукцию", - указано в документе.

Ранее данная категория была внесена в перечень, однако 30 марта 2020 года правительство РФ внесло изменения в список непродовольственных товаров первой необходимости, в том числе исключив из него печатные СМИ, напомнили авторы письма.

Авторы подчеркнули, что с учетом отказа многих торговых сетей от реализации печатной продукции исключение печатных СМИ из данного перечня "может привести к остановке всей отрасли, включая работу редакций, типографий, издательств".

Подписали документ глава СЖР Владимир Соловьев и президент ТТП РФ Сергей Катырин.

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