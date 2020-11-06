СО РАН: добыча россыпных алмазов в Арктике сократится к 2030 году в три раза

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Истощение алмазоносных песков в Арктике приведет к тому, что к 2030 году добыча россыпных алмазов сократится не менее чем в три раза, необходимо переориентироваться на поиск месторождений коренных алмазов. В Якутии обнаружены признаки нескольких подобных месторождений со значительными запасами крупных алмазов, сообщил заместитель председателя Сибирского отделения РАН академик Николай Похиленко.

В июне 2020 года вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручал Минфину совместно с Минприроды, властями Якутии и руководством "Алросы", дочерней компанией которой является "Алмазы Анабара", проанализировать целесообразность добычи других полезных ископаемых, чтобы диверсифицировать риски, связанные с конъюнктурой на рынке алмазов, сообщали ТАСС в пресс-службе "Алросы". Единственным другим полезным ископаемым, с которым "Алроса" успешно работает, является золото, добываемое попутно при добыче алмазов на россыпных месторождениях "Алмазов Анабара".

"Компания "Алмазы Анабара", с деятельностью которой я хорошо знаком, в связи с истощением алмазоносных песков постепенно начинает переходить на россыпное золото и платину. По моему прогнозу, к 2030 году добыча россыпных алмазов в Арктической зоне РФ сократится не менее чем в три раза", - сказал Похиленко в интервью официальному изданию СО РАН "Наука в Сибири", которое приводится на сайте издания.

Ученые предлагают переориентироваться на поиски месторождений коренных алмазов. По их мнению, сокращение спроса на камни ювелирного класса рано или поздно пройдет, поскольку связано исключительно с экономическим кризисом, вызванным пандемией.

"В Арктической зоне Якутии <...> есть признаки нахождения на тех же территориях более древних, среднепалеозойских трубок (кимберлитовая трубка - застывшая магма, в которой могут находиться алмазы - прим. ТАСС) с возрастом примерно 370 млн лет, аналогичных "Удачной" и "Миру" и содержащих значительные объемы крупных дорогих алмазов", - говорит Похиленко.

Кимберлитовая трубка "Мир" - одно из крупнейших в мире месторождений алмазов, расположено в Республике Саха (Якутия), в долине реки Ирэлях в 850 км к западу от Якутска. Добыча здесь прекращена в 2017 году из-за аварии. "Удачный" - крупнейший подземный рудник "Алросы", находится в городе Удачный на западе Якутии.

О компании

"Алроса" входит в тройку крупнейших в мире компаний, добывающих алмазы, ее доля в мировом объеме добычи составляет 25%. В России компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области. Акционеры компании - Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Якутия - 25%, а также ее улусы (районы) - 8%. "Алроса" неоднократно отмечала, что алмазно-бриллиантовая отрасль существенно пострадала в результате пандемии и ограничений, введенных для борьбы с эпидемией.