Задача по росту товарооборота между РФ и КНР до $200 млрд будет выполнена к 2024 году

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Российский экспортный центр (РЭЦ) считает выполнимой задачу по наращиванию к 2024 году товарооборота между РФ и Китаем до $200 млрд. Об этом сообщила в ходе Международной китайской импортной выставки товаров и услуг в цифровом формате генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

"Та задача, которую поставили руководители наших стран, - к 2024 году достичь планки в $200 млрд- будет выполнена. У нас прекрасные перспективы, и это отчетливо видно на примере экспорта в условиях пандемии сразу по нескольким отраслям", - сказала она.

По словам Никишиной, в частности, в секторе агропромышленного комплекса есть сразу несколько уверенных лидеров. Например, поставки мяса и субпродуктов из России в Китай в 2020 году увеличились в девять раз, соевого масла - в пять раз, подсолнечного масла - в два раза. Кроме того, Россия начала в этом году поставлять в Китай говядину.

"Из товаров, которые традиционно поставляет Россия в Китай, большим спросом пользуются растительные масла, мука, кондитерские изделия, шоколад, соки и прочие", - сообщила глава РЭЦ и добавила, что в целом объем агроэкспорта из России в Китай за восемь месяцев 2020 года вырос на почти 30%, продолжая сформированную тенденцию последних пяти лет.

Никишина также отметила, что в экспортных поставках появились и новые товары - например, различные виды стали и медная проволока. "У нашей продукции есть два безусловных конкурентных преимущества, которые мы будем развивать в дальнейшем. Первое - это натуральные компоненты. В России законодательно ограничено использование генномодифицированных технологий, поэтому китайские потребитель четко знает, что нашли продукты экологически чистые и безопасные", - считает Никишина.

Вторым конкурентным преимуществом отечественных товаров она назвала общую границу с Китаем и активно развивающуюся логистическую систему. По мнению Никишиной, дальнейшее строительство инфраструктура на Дальнем Востоке России увеличит товарооборот между Китаем и Россией. Для большего удобства транспортировки страны создают трансграничные зоны экономического сотрудничества, обе страны заинтересованы в снятии технических барьеров и различных ограничений, подчеркнула глава РЭЦ.

"Мы уже ведем переговоры, чтобы снять ограничения в торговле горохом, фасолью, просом, пшеном, ржаной мукой, манной крупой. Кроме того, в этом списке есть корма для животных, а также лекарственное сырье", - сообщила Никишина. По ее оценкам, в перспективе российская свинина должна занять заметное место на китайском рынке. "Наши предприниматели могут поставлять на китайский рынок до 300-350 тыс. тонн свинины ежегодно, переговоры на этот счет нашими странами уже ведутся", - сказала глава РЭЦ.

Разные каналы продаж

По словам Никишиной, росту товарооборота между Россией и Китаем способствует синергия офлайн- и онлайн-продвижения. Так, ровно год назад открылся национальный магазин российских пищевых товаров на китайской площадке Tmall. Как сообщила глава РЭЦ, за этот год магазин продал товары на сумму более 200 млн рублей. Через эту площадку на китайский рынок вышли 82 российских производителя.

Кроме того, в Шанхае работает дегустационный павильон с российским продовольствием. "Этот павильон постоянно действующий, в нем уже сейчас представлена продукция 35 российских компаний: это и крупные компании, и средние, и компании малого бизнеса. Павильон расположен в крупнейшем торговом центре, где представлено еще более 50 павильонов из разных стран мира", - сообщила Никишина. Она напомнила, что на территории этого центра два дня назад открылась третья Международная китайская выставка импортных товаров и услуг.

"Такая концентрация товаров в одном месте позволяет китайским байерам, и оптовым, и розничным, получить максимально полное представление обо всем ассортименте, который предлагают мировые производители китайскому рынку", - считает Никишина. По ее словам, в павильоне можно купить продукцию любого объема - от большой оптовой партии до единичного образца.

Большое значение РЭЦ придает и онлайн-продажам. "Мы уверены, что цифровизация обеспечит максимальный охват деловой среды Китая во всех его отраслях: и сельхозпродукция, и продукты питания, и промышленные изделия, и машинотехническая продукция", - сказала глава РЭЦ. При этом она отметила, что одним из тормозящих торговлю факторов является недостаточное количество информации у китайских потребителей о российской продукции.

Среди других трудностей она назвала пока еще сложную и дорогую логистику и удаленность европейской части России, где расположено основное производство, что ведет к удорожанию продукции. Никишина пояснила, что для решения этой проблемы РЭЦ совместно с "Российскими железными дорогами" реализуется проект специализированного логистического сервиса "Агроэкпресс", который позволит значительно ускорить поставки российской продукции в Китай.

Как отметил замглавы Минпромторга РФ Алексей Груздев, за восемь месяцев 2020 года взаимный товарооборот РФ и Китая сократился на 7% и составил $65 млрд. "Вместе с тем, как свидетельствуют данные Главного таможенного управления Китая, темпы отставания от показателей прошлого года сокращаются - по итогам девяти месяцев падение составляет лишь 2%", - сказал он. Груздев уточнил, что падение в стоимостном режиме произошло в основном из-за снижения цены поставляемых в КНР российских энергоносителей на 20%. Поставки сельскохозяйственной продукции выросли на 28%, металлов - на 53%, добавил он.