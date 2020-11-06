Эксперт: Якутии необходимо срочно разработать транспортную стратегию до 2035 года

ЯКУТСК, 6 ноября. /ТАСС/. Властям Якутии необходимо в срочном порядке разработать новый этап региональной стратегии развития транспорта до 2035 года с учетом реализации крупных промышленных проектов в арктической зоне республики. Такое мнение высказал ТАСС в пятницу заместитель ректора Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова, член общественного совета Арктической зоны РФ (АЗРФ) Александр Кугаевский.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил внести в правительство до 31 мая 2021 года стратегию развития портовой, железнодорожной и аэропортовой инфраструктуры в российской части Арктики на период до 2035 года. Ответственными за стратегию назначены Минтранс, Минвостокразвития и Росатом. До 4 декабря они вместе с Минэнерго также должны представить долгосрочный прогноз грузопотока в акватории Арктической зоны России.

"Есть много неразработанных концептуальных вопросов развития транспорта в Якутии в долгосрочной перспективе. Сейчас мы заканчиваем реализацию этапа транспортной стратегии до 2020 года. Необходимо проработать следующий этап - до 2035 года, и она должна органично войти в федеральную стратегию. Мы должны сами, прежде всего - для себя, ответить на многие вопросы", - сказал Кугаевский.

Перспективные проекты

Новая федеральная стратегия должна внести ясность в направления развития транспортной доступности Арктики, уверен эксперт. "Решение важное. И теперь быстро нужно этот документ разрабатывать. Промышленность пошла в Арктику - как в сухопутную, так и в шельфовую часть. Вопрос не только в обеспечении транспортом нефтяной и газовой промышленности, а в развитии транспорта в Арктике в целом", - отметил он.

В частности, необходимо определить перспективы развития железнодорожного транспорта. "В частности, Ямало-Ненецкий автономный округ активно обсуждает строительство "Северного широтного хода" от Салехарда до ст. Коротчаево. Это участок Полярной железнодорожной магистрали, ее еще называют "Сталинская железная дорога". Обсуждается продолжение этой магистрали до Норильска и даже до Хатанги в Красноярском крае - огромной прогнозной нефтегазоносной провинции", - отметил Кугаевский.

Далее эта дорога должна была идти до арктического побережья Якутии - поселка Тикси в Булунском районе Якутии, захватывать месторождения алмазов, олова и редкоземельных металлов на северо-западе региона. Несмотря на различные планы и стратегии, властям Якутии необходимо уже сейчас думать о региональных транспортных маршрутах. "Сегодня речь идет о создании Северо-Якутского акватерриториального промышленного комплекса. Нам нужно разработать следующий этап транспортной стратегии Якутии с включением Арктической зоны", - подытожил Кугаевский.