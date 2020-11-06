Юрий Слюсарь будет совмещать руководство компанией "Сухой" и ОАК

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) Юрий Слюсарь будет совмещать руководство корпорацией и компанией "Сухой". Руководивший "Сухим" Илья Тарасенко займется другим проектом, сообщили в пятницу в ОАК.

"Принято решение о назначении с 10 ноября генеральным директором ПАО "Компания "Сухой" генерального директора ПАО "ОАК" Юрия Слюсаря. Юрий Слюсарь на этом этапе будет совмещать руководство ОАК и компанией "Сухой". Прежний руководитель "Сухого" Илья Тарасенко займется реализацией другого крупного проекта", - сообщили в ОАК.

Как пояснили в корпорации, кадровые изменения проводятся в рамках реализации программы централизации управления входящими в ОАК предприятиями. "В рамках идущей корпоративной трансформации с целью создания единой компании запланирована передача ПАО "ОАК" полномочий единоличного исполнительного органа ПАО "Компания "Сухой", - пояснили в корпорации.

Ранее при формировании дивизиона военной авиации компании "Сухой" были переданы полномочия единоличного исполнительного органа РСК "МиГ". В ОАК пояснили, что это позволило централизовать управление предприятиями, которые разрабатывают и производят самолеты оперативно-тактической авиации.

"На нынешнем этапе основной целью является более эффективное взаимодействие этого дивизиона с корпоративным центром - ПАО "ОАК". Назначение генерального директора ОАК одновременно руководителем формирующегося дивизиона на ответственном этапе происходило и ранее: так было на решающем этапе подготовки к интеграции в единый дивизион предприятий - производителей гражданских коммерческих воздушных судов МС-21 и Sukhoi Superjet 100", - пояснили в корпорации.

До этого подобные изменения произошли и в дивизионе транспортной авиации. Так, корпорации переданы полномочия единоличного исполнительного органа "Ильюшина", а управляющий директор "Ила" совмещает руководство с постом первого заместителя гендиректора ОАК.

Изменения в ОАК

За время руководства Тарасенко "Сухим", выручка компании в 2020 году выросла более чем на 50% по сравнению с 2019 годом, при сокращении внешнего долга на 15%. Также реализован важный этап трансформации дивизиона боевой авиации, подготовлена обновленная стратегия развития, оптимизированы дублирующие управленческие функции.

Корпоративная трансформация ОАК направлена на формирование дивизионов по направлениям деятельности, призвана централизовать управление, исключить дублирующие административных функций, создать общекорпоративные центры компетенций и обслуживания, расширить кооперации производств для более эффективной реализации самолетостроительных программ. При этом, отмечают в ОАК, авторитетные конструкторские школы продолжат развиваться.