Росатом в течение месяца начнет опытно-промышленную эксплуатацию на первом блоке БелАЭС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Опытно-промышленная эксплуатация первого блока Белорусской атомной электростанции (БелАЭС), которая строится по российскому дизайну, запланирована на конец ноября - начало декабря. Об этом говорится в сообщении Росатома.

"Первый ток в единую энергосистему республики энергоблок поколения III+ c реактором ВВЭР-1200 выдал 3 ноября, после чего началось постепенное увеличение мощности реактора до 50% от номинальной с выполнением запланированных измерений и испытаний. Следующий этап - "опытно-промышленная эксплуатация", с увеличением мощности до 100%, начнется в конце ноября - начале декабря", - говорится в сообщении.

7 ноября в ходе освоения мощности на этапе "энергетический пуск" в присутствии президента Белоруссии Александра Лукашенко электрическая мощность первого энергоблока Белорусской АЭС была увеличена до 400 МВт. "Глава государства оценил ход работ на этапе энергетического пуска блока и поздравил российских и белорусских атомщиков с трудовой победой", - отмечает Росатом.

Госкорпорация также отмечает, что первый блок Белорусской АЭС стал первым проектом с реакторами последнего поколения ВВЭР-1200 и успешно реализованный за пределами России. В настоящее время три энергоблока подобного типа успешно эксплуатируются в России: два на Нововоронежской АЭС и один на Ленинградской АЭС.

"На сегодняшний день он один из самых востребованных в мире. Подобные проекты реализуются в Финляндии, Венгрии, Турции, Бангладеш и Китае", - приводятся в сообщении слова генерального директора Росатома Алексея Лихачева.

Ввод первого энергоблока Белорусской АЭС в промышленную эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года.

О станции

Строительство Белорусской АЭС ведется рядом с городом Островец в Гродненской области в соответствии с заключенным в марте 2011 года соглашением между Минском и Москвой. Проект предполагает возведение двух блоков с инновационными реакторами мощностью по 1,2 ГВт каждый поколения III+.

Генеральный проектировщик и генеральный подрядчик проекта - Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом".