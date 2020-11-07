В Коми заработали две животноводческие фермы на 100 голов каждая

ТАСС, 7 ноября. Две семейные животноводческие фермы на 100 голов каждая открылись в двух районах Республики Коми благодаря государственной поддержке. Об этом в субботу сообщает пресс-служба правительства региона.

"В Усть-Вымском районе открылись две новые животноводческие фермы: одна ферма заработала в деревне Оквад, вторая - в селе Усть-Вымь. Каждая - на 100 голов крупного рогатого скота. Фермеры Емзари Дарсалия и Соня Набиева в июле этого года получили грантовую поддержку по линии Минсельхоза Республики Коми на создание семейных ферм. Размер каждого гранта - 12,6 млн рублей", - сказано в сообщении.

Оба проекта удалось реализовать в рекордно короткие сроки одним подрядчиком. Программа поддержки семейных животноводческих ферм в Коми востребована, с 2012 года благодаря грантовой поддержке в республике реализовано 20 проектов по строительству и реконструкции животноводческих ферм общей мощностью более 800 скотомест, создано более 70 дополнительных новых рабочих мест на селе.

"Сегодня мы открываем сразу две новые животноводческие фермы в Усть-Вымском районе. Это очень значимое событие не только для муниципалитета, но и, конечно, для всей нашей республики. Развитие сельских территорий во многом зависит от развития агропромышленного комплекса, поэтому власти республики стараются уделять этому направлению особое внимание", - отметил глава Коми Владимир Уйба, слова которого приводятся в сообщении.

По данным правительства, в 2020 году в Коми отобрано пять крестьянско-фермерских хозяйств, которые уже получили гранты на создание семейных ферм на общую сумму 53,7 миллиона рублей. Это четыре проекта по строительству новых животноводческих ферм мясомолочного направления и один проект по ремонту и обновлению оборудования на действующей ферме.