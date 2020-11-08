{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

РБК: ЦБ и Минфин поддержали ужесточение требований к банкам по кредитным каникулам

Законодательную инициативу могут принять в весеннюю сессию
Здание ЦБ РФ Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Здание ЦБ РФ
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Банк России и Министерство финансов РФ поддержали законопроект о недопущении необоснованных отказов банков в предоставлении кредитных каникул. Об этом в воскресенье пишет издание РБК со ссылкой на предварительные отзывы ведомств на законопроект.

На эту тему

"Банк России последовательно выступает за максимально полное информирование потребителя при получении или отказе от финансовой услуги", - сообщили изданию в регуляторе. В Минфине на запрос РБК не ответили.

Как сообщили изданию в Госдуме, законодательная инициатива может быть принята в весеннюю сессию, так как позиции профильных ведомств по законопроекту сходятся. Глава профильного комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков уточнил, что пока не ознакомился с документом.

О законопроекте

Законопроект, направленный на недопущение необоснованных отказов в предоставлении гражданам и субъектам малого и среднего бизнеса кредитных (в том числе ипотечных) каникул, внесла в Госдуму депутат от фракции "Единой России" Наталья Костенко 5 ноября.

Как отмечает автор документа, в настоящий момент от заемщиков продолжают поступать жалобы на необоснованные отказы банков в предоставлении им кредитных или ипотечных каникул. "По словам заемщиков, после отказа в предоставлении кредитных и/или ипотечных каникул банки взамен кредитных и (или) ипотечных каникул предлагают им собственные программы реструктуризации кредитной задолженности, которые не всегда являются экономически выгодными для заемщиков (к примеру, рефинансирование кредитов под более высокие процентные ставки) и впоследствии приводят к росту закредитованности населения", - указано в пояснительной записке к законопроекту.

Для недопущения необоснованных отказов со стороны кредитных и некредитных организаций в изменении условий кредитного договора (договора займа) законопроект вносит в закон "О потребительском кредите (займе)" изменения, предусматривающие обязанность кредитных организаций указывать в уведомлении об отказе его причины. По мнению автора, принятие законопроекта будет способствовать более ответственному поведению кредитных и некредитных организаций при рассмотрении вопроса об изменении условий договора.

Кроме того, принятие проекта закона обеспечит заемщиков правовыми гарантиями на получение от банков информации о причинах отказа в предоставлении кредитных или ипотечных каникул, отмечается в пояснительной записке. При отсутствии обоснования причин отказа в изменении условий кредитного договора заемщики смогут обжаловать действия кредитной организации в досудебном либо судебном порядке и тем самым защитить свои права.

Теги
Россия
Новак заявил, что газификация в России требует 1,9 трлн рублей
По словам главы Минэнерго, для это необходимы дополнительные источники финансирования
Читать полностью