РБК: ЦБ и Минфин поддержали ужесточение требований к банкам по кредитным каникулам

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Банк России и Министерство финансов РФ поддержали законопроект о недопущении необоснованных отказов банков в предоставлении кредитных каникул. Об этом в воскресенье пишет издание РБК со ссылкой на предварительные отзывы ведомств на законопроект.

"Банк России последовательно выступает за максимально полное информирование потребителя при получении или отказе от финансовой услуги", - сообщили изданию в регуляторе. В Минфине на запрос РБК не ответили.

Как сообщили изданию в Госдуме, законодательная инициатива может быть принята в весеннюю сессию, так как позиции профильных ведомств по законопроекту сходятся. Глава профильного комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков уточнил, что пока не ознакомился с документом.

О законопроекте

Законопроект, направленный на недопущение необоснованных отказов в предоставлении гражданам и субъектам малого и среднего бизнеса кредитных (в том числе ипотечных) каникул, внесла в Госдуму депутат от фракции "Единой России" Наталья Костенко 5 ноября.

Как отмечает автор документа, в настоящий момент от заемщиков продолжают поступать жалобы на необоснованные отказы банков в предоставлении им кредитных или ипотечных каникул. "По словам заемщиков, после отказа в предоставлении кредитных и/или ипотечных каникул банки взамен кредитных и (или) ипотечных каникул предлагают им собственные программы реструктуризации кредитной задолженности, которые не всегда являются экономически выгодными для заемщиков (к примеру, рефинансирование кредитов под более высокие процентные ставки) и впоследствии приводят к росту закредитованности населения", - указано в пояснительной записке к законопроекту.

Для недопущения необоснованных отказов со стороны кредитных и некредитных организаций в изменении условий кредитного договора (договора займа) законопроект вносит в закон "О потребительском кредите (займе)" изменения, предусматривающие обязанность кредитных организаций указывать в уведомлении об отказе его причины. По мнению автора, принятие законопроекта будет способствовать более ответственному поведению кредитных и некредитных организаций при рассмотрении вопроса об изменении условий договора.

Кроме того, принятие проекта закона обеспечит заемщиков правовыми гарантиями на получение от банков информации о причинах отказа в предоставлении кредитных или ипотечных каникул, отмечается в пояснительной записке. При отсутствии обоснования причин отказа в изменении условий кредитного договора заемщики смогут обжаловать действия кредитной организации в досудебном либо судебном порядке и тем самым защитить свои права.