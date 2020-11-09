Счетная палата: объем контрактов ведомств с единственным поставщиком достиг 32,4%

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Уровень закупок у единственного поставщика среди главных распорядителей бюджетных средств в январе - сентябре 2020 года достиг рекорда с 2016 года и составил 32,4%. Об этом говорится в оперативном докладе об исполнении федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов за январь - сентябрь 2020 года, подготовленном Счетной палатой.

"Отмечается самый высокий начиная с 2016 года уровень закупок у единственного поставщика - 32,4% объема заключенных контрактов", - говорится в тексте.

По данным ведомства, в 2019 году этот показатель составил 20,6%, в 2018 году - 23,1%, в 2017 году - 29,3%, а в 2016 году - 27,4%.

Объем размещения госбумаг

Объем размещения государственных ценных бумаг в октябре - декабре 2020 года может составить около 2,6 трлн рублей, что сопоставимо с показателями за январь - сентябрь.

"Согласно прогнозу кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год Минфина России, на 1 октября 2020 года размещение государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, планируется в объеме 5 трлн 400 млрд рублей, из них объем привлечения за октябрь - декабрь 2020 года может составить 2 трлн 567 млрд 421,2 млн рублей, что сопоставимо с исполненным показателем за 9 месяцев 2020 года или более чем на 20% больше показателя в целом за 2019 год", - говорится в докладе.

Ведомство отмечает, что за январь - сентябрь федеральный бюджет исполнен с дефицитом в сумме 1 трлн 771,9 млрд рублей. Покрытие дефицита в основном обеспечено за счет размещения государственных ценных бумаг в валюте Российской Федерации, а также средств бюджетов государственных внебюджетных фондов, счета которых открыты в Федеральном казначействе. При этом объем привлекаемых средств составил 2,8 трлн рублей.