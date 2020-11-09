Объем ФНБ в октябре сократился на 434 млрд рублей

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) в октябре сократился на 434 млрд руб. и на 1 ноября составил 13,299 трлн руб., ликвидная часть составила 8% ВВП, следует из материалов, размещенных на сайте Минфина России.

На 1 октября объем ФНБ составлял 13,733 трлн руб.

По состоянию на 1 ноября объем ликвидных активов ФНБ составил эквивалент 9,146 трлн руб., или $115,281 млрд (8% ВВП, прогнозируемого на 2020 год).

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в ЦБ размещено $51,887 млрд, €44,705 млрд, £8,659 млрд и 278,7 млн руб. На депозитах в ВЭБ.РФ размещено 579,964 млрд руб.

В долговые обязательства иностранных государств вложено $3 млрд, в бумаги российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, - 254,846 млрд руб. и $4,113 млрд, в привилегированные акции кредитных организаций - 278,992 млрд руб.

На депозитах в ВТБ и Газпромбанке размещено 138,434 млрд руб. в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов В обыкновенные акции Сбербанка вложено 2,289 трлн руб., в обыкновенные акции "Аэрофлота" - 47,483 млрд руб.