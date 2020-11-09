"Ростелеком" разместил в облаке цифровую платформу РЭЦ "Мой экспорт"

МОСКВА, 9 ноября./ТАСС/. "Ростелеком" разместил в облаке цифровую платформу для информационной системы Российского экспортного центра (РЭЦ) "Одно окно", говорится в сообщении РЭЦ.

"РЭЦ и "Ростелеком-ЦОД" реализовали первый этап проекта по формированию облачной инфраструктуры для информационной системы "Одно окно". Облачная инфраструктура предоставлена заказчику по модели IaaS - "Инфраструктура как сервис", - отмечается в сообщении.

Как сообщили в организации, на арендованных виртуальных ресурсах РЭЦ развернул информационную систему "Одно окно". Эта система позволяет облегчить взаимодействие участников внешнеэкономической деятельности со стороны государства и частного сектора благодаря переводу ряда сервисов в сфере экспорта на базу цифровой платформы "Мой экспорт".

Для проекта было развернуто частное облако в дата-центре DataLine, который с 2020 года входит в состав "Ростелеком-ЦОД". Российский Экспортный Центр получил в свое распоряжение вычислительные ресурсы с суммарным объемом оперативной памяти 3,5 TB и виртуального дискового пространства более 80 TB. Также для информационной системы было организовано резервное копирование данных, которое обеспечит дополнительную защиту данных от потерь и быстрое восстановление информационной системы.

В РЭЦ полагают, что аренда ресурсов по модели "Инфраструктура как сервис" позволило решить задачу построения с нуля гибкой и масштабируемой инфраструктуры для работы информационной системы. Действующий контракт РЭЦ и "Ростелекома" рассчитан на 1 год с возможностью дальнейшей пролонгации.

"Разрабатывая "Одно окно", РЭЦ выдвигал к системе самые высокие требования как в вопросах общей клиентоориентированности платформы, включая востребованность и качество предоставляемых сервисов, так и в вопросах технической части, касающихся информационных технологий и информационной безопасности. Мы исходим из стремления создать высококачественную, надежную и безопасную цифровую инфраструктуру, которая обеспечит бесперебойное защищенное функционирование комплексного взаимодействия государственных институтов и отечественных экспортеров. Именно поэтому для нас важно сотрудничество с "Ростелекомом" - ведущим российским провайдером цифровых сервисов, который внес весомый вклад в создание цифровой платформы "Одного окна". Благодаря совместной работе мы смогли сделать первые значительные шаги на пути к построению целой экосистемы поддержки экспорта", - подчеркнул вице-президент РЭЦ Алексей Михайлик, слова которого приводятся в сообщении.

По его мнению, сотрудничество РЭЦ и Ростелекома поможет реализовать задачи, стоящие перед цифровой платформой "Мой экспорт". В свою очередь, директор проектов департамента облачных сервисов и ЦОД "Ростелеком" Максим Саськов отметил, что информационная система "Одно окно" отвечает за работу и взаимодействие тысяч компаний в России и за рубежом. "Инфраструктура под такой проект должна отвечать высоким требованиям по безопасности и надежности, поэтому мы и предложили заказчику отказоустойчивую виртуальную инфраструктуру с гарантированной доступностью 99,982%. Подсистема защиты информации в ее составе соответствует требованиям, предъявляемым к государственным информационным системам, а дополнительные сервисы администрирования, резервного копирования и информационной безопасности позволили заказчику получить все необходимое от "Ростелекома" как единого исполнителя", - сказал он.