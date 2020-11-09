Пилотный проект по улучшению качества электроснабжения начинается в России

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Пилотный проект по улучшению надежности и качества электроснабжения потребителей за счет внедрения новых технологий и оптимизации работы электросетевых компаний стартует в России. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении Минэнерго РФ.

"Речь идет о внедрении на основе цифровой модели электросетей онлайн-систем принятия решений и механизмов мониторинга, независимых от человека. До 1 июля 2021 года будут отобраны участники эксперимента. Компании, желающие принять в нем участие, должны подать заявки с описанием двух сценариев повышения надежности работы электросетей - с использованием существующих либо инновационных технологий", - приводятся в сообщении слова заместителя министра энергетики Евгения Грабчака.

Сбор заявок на рассмотрение рабочей группой будет осуществлять инфраструктурный центр "Энерджинет". Планируется, что участие в проекте могут принимать как отдельные компании, так и консорциумы, уточнил Грабчак.

Показатели, по которым будут оцениваться участники "пилота", - это сокращение частоты и продолжительности отключений энергоснабжения, экономическая эффективность (снижение капитальных затрат и операционных расходов). По итогам реализации пилотных проектов некоторые из них будут признаны типовыми и масштабированы.

До вступления в силу распоряжения правительства предлагаемый механизм был точечно опробован в Крыму, Ростове, Калининграде и показал эффективность, уточнили в Минэнерго.