ЦБ проведет 10 ноября депозитный аукцион "тонкой настройки" с лимитом 1,05 трлн рублей

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Банк России во вторник, 10 ноября, проведет депозитный аукцион "тонкой настройки" с максимальным объемом привлекаемых денежных средств в объеме 1,05 трлн рублей и сроком привлечения один день. Об этом говорится на сайте регулятора.
Максимальная возможная ставка в заявке составляет 4,25%, минимальная сумма одной заявки - 100 млн рублей.
Подобные аукционы проводятся для предотвращения чрезмерной волатильности ставок денежного рынка при значительных колебаниях уровня ликвидности.