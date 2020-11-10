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ЦБ проведет 10 ноября депозитный аукцион "тонкой настройки" с лимитом 1,05 трлн рублей

Максимальная возможная ставка в заявке составляет 4,25%, минимальная сумма одной заявки - 100 млн рублей

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Банк России во вторник, 10 ноября, проведет депозитный аукцион "тонкой настройки" с максимальным объемом привлекаемых денежных средств в объеме 1,05 трлн рублей и сроком привлечения один день. Об этом говорится на сайте регулятора.

Максимальная возможная ставка в заявке составляет 4,25%, минимальная сумма одной заявки - 100 млн рублей.

Подобные аукционы проводятся для предотвращения чрезмерной волатильности ставок денежного рынка при значительных колебаниях уровня ликвидности.

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