Индия продлила антидемпинговые пошлины на импорт технического углерода из России

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 ноября. /ТАСС/. Индия продлила срок действия антидемпинговых пошлин на поставки технического углерода из России и Китая до конца текущего года. Об этом во вторник сообщает газета The Economic Times со ссылкой на налоговый департамент индийского министерства финансов.

"Действие антидемпинговых пошлин на импорт технического углерода, используемого для производства резины, останется в силе до 31 декабря 2020 года, - цитирует газета уведомление ведомства. - Решение об этом принято по просьбе Генерального управления по торговым операциям (DGTR) в связи с ущербом от импорта данного товара для индийской промышленности".

Впервые антидемпинговые пошлины на поставки в Индию технического углерода из России и Китая были введены в ноябре 2015 года.

В мае текущего года DGTR инициировало проверки в отношении применения антидемпинговых мер, на основе результатов которых обратилось с запросом к регулятору о необходимости их дальнейшего продления.