Ростовский аэропорт отправил первый прямой рейс в Танзанию

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания Royal Flight доставила 266 жителей регионов Юга России на тропический остров Занзибар (Танзания), выполнив первый рейс по данному маршруту из ростовского аэропорта Платов. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе авиагавани.

"В международном аэропорту Платов (входит в холдинг "Аэропорты Регионов") началось выполнение полетной программы в Танзанию. Первый прямой рейс на остров Занзибар из Платова выполнила авиакомпания Royal Flight. Самолет Boeing 767 доставил на тропический остров в Индийском океане 266 жителей Юга России", - сообщил представитель аэропорта.

В среду к полетам между Ростовом-на-Дону и Занзибаром приступит и авиакомпания Azur air, отметили в пресс-службе. Оба перевозчика запланировали чартеры в Танзанию в течение всего осенне-зимнего периода.

Рейсы Royal Flight на Занзибар вылетают из Платова в 23:00 в течение всего периода, прилет на курорт - в 07:15. Большинство рейсов Azur air, за исключением отдельных дат, стартует в 22:55 и в 07:10 прибывают в аэропорт Занзибара. Обратно самолеты отправляются в 12:00 и в 12:05 соответственно.

С 1 августа власти России разрешили возобновить авиасообщение с тремя странами - Великобританией, Танзанией и Турцией. Ранее международные авиаперевозки были приостановлены из-за пандемии коронавируса.