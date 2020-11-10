Эксперты: россияне начали отдавать предпочтение горящим турам

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Жители России из-за ситуации с пандемией коронавируса стали реже бронировать поездки заранее, отдавая предпочтение горящим турам. Об этом сообщили во вторник ТАСС представители туристического бизнеса и эксперты во время прошедшей в Москве встречи "Индустрия туризма: взгляд в будущее с позиции бизнеса и государства".

"Если раньше путешествия планировали за полгода и приобретали туры с довольно длинным периодом планирования, то сейчас решения моментальные. Можно сказать, сегодня купил, завтра поехал, послезавтра вернулся", - сказал член правления Российского союза туриндустрии Георгий Мохов.

Такую же тенденцию наблюдает основатель и генеральный директор компании "Сеть магазинов горящих путевок" Сергей Агафонов. "Глубина продаж резко снизилась. Сейчас она составляет порядка семи дней. В принципе, миссия нашей компании - горящие путевки, но для рынка это не есть хорошо. По сути, туризм сейчас откатился, по моим прогнозам, лет на 10-15 назад, когда туроператоры планировали рейсы в зависимости от спроса, который был таким же "коротким", и исходя из этого происходила загрузка. В последние 10 лет мы делали глубокие продажи, что выгодно всем - оператору, агенту, отелю. В 2020-2021 годах нам придется поработать в условиях, когда доверие к раннему бронирования подорвано. Тем не менее, через какое-то время рынок будет восстанавливаться в сторону планирования туристических поездок", - убежден он.

Потери отрасли

Потери отрасли по итогам 2020 года можно будет оценить только в конце текущего - начале следующего года, отметили эксперты. При этом, по данным бизнес-омбудсмена Москвы Татьяны Минеевой, турсфера столицы по итогам первого полугодия потеряла 270 млрд рублей, недополученный объем поступлений в бюджетную систему Москвы составляет около 37 млрд рублей.

"Можем ориентироваться на цифру по Москве - 40-45% спада (потери турсферы из-за пандемии - прим. ТАСС) по итогам 2020 года. По поводу прогноза на 2021 год: если будет вакцина, начнем меньше болеть - рынок начнет быстро восстанавливаться", - сказал генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашин.

По его словам, серьезные надежды турбизнес связывает с расширением проекта о введении электронных виз для въезда в РФ. Пилотный проект по введению электронной визы был запущен в 2017 году. Оформить ее могли лишь иностранные граждане, приезжающие в регионы Дальнего Востока, Санкт-Петербург, Ленинградскую и Калининградскую области. При этом они не могли покидать пределы указанных регионов. Действие электронной визы с 2021 года распространится на всю Россию. "В условиях нормальной ситуации те страны, которые вводили такие меры для въезда иностранцев, позволяли за один год нарастить въездной поток на 40-60%. Но понятно, что в случае эпидемии такого скачка не произойдет", - отметил Ромашин.

Генеральный директор "Азимут Хотелс" Максим Бродовский сказал, что большинство прогнозов, которые делают отельеры на 2021 год - падение выручки городских отелей от 25% до 50%, за исключением расположенных в курортных регионах России. "В 2022-2023 годах мы ожидаем возврата выручки на уровень 2019 года. Для самых крупных городов, где въездной спрос был наибольшим, это восстановление произойдет позже. А для городов внутри страны, где спрос формировался в основном за счет внутреннего туризма, восстановление случится несколько раньше", - конкретизировал он.