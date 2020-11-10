Госдума приняла в II чтении законопроект, уменьшающий доход ЦБ от продажи доли в Сбербанке

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, согласно которому Банк России получит от сделки по продаже принадлежащего ему пакета акций Сбербанка на 200 млрд рублей меньшую сумму, чем предполагалось ранее. Документ вносит поправки в закон "О перечислении части доходов, полученных Центральным банком Российской Федерации от продажи обыкновенных акций публичного акционерного общества "Сбербанк России".

Законопроект является бюджетообразующим и внесен в Госдуму правительством РФ вместе с проектом федерального бюджета на 2021 год и последующую трехлетку.

Ранее Госдума приняла два закона, один из которых предусматривал выкуп Минфином за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) принадлежащего ЦБ РФ пакета акций Сбербанка. Второй документ устанавливал особенности перечисления в федеральный бюджет части доходов ЦБ от этой сделки. Согласно этому документу, доход ЦБ составит 300 млрд рублей. Кроме того, закон предусматривал, что ЦБ сможет получить сумму, компенсирующую ему убыток от продажи в 2020-2023 годах кредитных организаций, в отношении которых Банком России осуществлялись меры по предупреждению банкротства в сроки, установленные правительством РФ, но не более 200 млрд рублей.

Принятый во втором чтении законопроект исключает возможность ЦБ компенсировать эти убытки за счет средств от продажи пакета акций Сбербанка правительству. "Соответствующие изменения позволят направить в доход федерального бюджета в 2021-2023 годах дополнительно до 200 млрд руб.", - говорится в пояснительной записке.

Законопроект разработан в целях мобилизации доходов в федеральный бюджет для финансового обеспечения принятых расходных обязательств, отмечается в сопроводительных материалах к документу.

Ко второму чтению поправок не поступало.