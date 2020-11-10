Кубань с начала года на 27% нарастила объемы в станкостроении

КРАСНОДАР, 10 ноября. /ТАСС/. Краснодарский край с начала 2020 года на 27% по сравнению с тем же периодом 2019 года увеличил объемы выпуска продукции в отрасли станкостроения, этот показатель достиг 220 млн рублей, регион планирует расширять ассортиментный ряд за счет утвержденной в России стратегии развития станкостроения, заявил ТАСС во вторник губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в воскресенье утвердил стратегию развития станкоинструментальной промышленности до 2035 года. В соответствии с ней, объем производства продукции к 2035 году должен вырасти в 2,4 раза по сравнению с 2019 годом и достичь 79,5 млрд рублей. Стратегия также устанавливает целевой объем экспорта отрасли, который через 15 лет должен увеличиться в 2,6 раза и составить 16,5 млрд рублей. Кроме того, документ задает показатели по локализации производства станков в 70% и изготовлению комплектующих в объеме 11,1 млрд рублей.

"Кубань в этом году уже на четверть нарастила производство в отрасли станкостроения. Предприятия выпустили продукции более чем на 220 млн рублей, динамика в сравнении с прошлым годом - 127%. Быстрее раскрыть потенциал, увеличить производительность и расширить ассортимент выпускаемого оборудования поможет стратегия развития станкостроения в России, которую утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. Уверен, этот сектор экономики получит дополнительный стимул и дополнительные возможности для развития, и наши заводы будут только наращивать объемы производства", - заявил глава региона.

Он отметил, что отрасль станкостроения начала возрождаться в Краснодарском крае четыре года назад после того, как была восстановлена робота крупного завода в Краснодаре - Южного завода тяжелого станкостроения, который стал правопреемником завода имени Седина. На данный момент предприятие является флагманом отрасли: поставляет продукцию за границу, в 2020 году завод получил заказ на выпуск станков для авиакосмической отрасли, за девять месяцев текущего года объем производства на предприятии достиг почти 75 млн рублей.

"В крае есть и другие станкостроительные предприятия, продукция которых востребована как в стране, так и за рубежом. Мы создали и наполнили деньгами региональную программу развития промышленности, запустили отраслевой фонд. Его капитализацию в этом году довели до 2 млрд рублей", - резюмировал Кондратьев.