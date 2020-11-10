Лучшей инновационной индустриальной площадкой России признана группа компаний "ТехноCпарк"

ТАСС, 10 ноября. Группа компаний "ТехноСпарк" (входит в инвестиционную сеть Фонда инфраструктурных и образовательных программ группы "Роснано") в пятый раз признана самой эффективной инновационной индустриальной площадкой РФ, по версии Ассоциации кластеров и технопарков России. Об этом сообщает во вторник пресс-служба "Роснано".

"Ассоциация кластеров и технопарков опубликовала шестой ежегодный обзор "Технопарки России", в котором содержится рейтинг наиболее эффективных инновационных индустриальных площадок страны. Группа компаний "ТехноСпарк" пятый год подряд занимает в нем первое место. Результаты рейтинга используются для выявления и тиражирования лучших практик управления инновационными площадками и взаимодействия с резидентами", - говорится в сообщении.

Всего в список вошли шесть компаний инвестсети Фонда инфраструктурных и образовательных программ. "Кроме "ТехноСпарка", в группе с наивысшим уровнем функционирования находятся Инновационно-производственный технопарк "Идея" (Татарстан) и Ульяновский наноцентр Ulnanotech. Высокий уровень эффективности продемонстрировали Технопарк "Саров" и Центр нанотехнологий и наноматериалов Республики Мордовия", - отмечается в документе.

В 2020 году составители рейтинга анализировали работу почти 180 технопарков из 55 регионов, это на десять технопарков больше, чем годом ранее. Число занятых в охваченных исследованием предприятиях достигло почти 110 тыс. человек, совокупная выручка приблизилась к 300 млрд рублей.

"В 2019 году президент РФ поставил задачу по упорядочению нормативной базы в сфере технопарков, а также по повышению эффективности мер господдержки. Это важнейший этап для развития российских технопарков, в рамках которого будет выработана новая архитектура поддержки промышленной и технологической инфраструктуры до 2030 года. <...> Особое значение приобретает деятельность промышленных технопарков как эффективной инфраструктуры реализации проектов в сфере импортозамещения и локализации производства, позволяющей повысить устойчивость кооперационных связей между российскими предприятиями", - приводит пресс-служба слова директора Ассоциации кластеров и технопарков России Андрея Шпиленко.

"Мы поставили на первое место предпринимательскую функцию - с 2013 года вместо отбора проектов и привлечения резидентов сами начали создавать стартапы. А вместо центров коллективного пользования мы стали создавать контрактные технологические компании, сделав инфраструктуру устойчивым бизнесом. Первое место "ТехноСпарка" в рейтинге эффективности технологических парков России пятый год подряд - прямое следствие этих двух фундаментальных экономических решений. Высокие ежегодные показатели - рост выручки и масштабов компаний, рост инвестиций в R&D и в производство, темпы развития площадки и плотность деятельности - целиком и полностью заслуга команды "ТехноСпарка", - сказал ТАСС основатель группы компаний Денис Ковалевич.

"ТехноСпарк", "Роснано" и ФИОП

Группа "ТехноСпарк" входит в инвестиционную сеть Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) группы "Роснано", осуществляет полный цикл венчурного строительства - от создания стартапов до их продажи. В сферу деятельности "ТехноСпарка" входят логистическая робототехника, медицинское хайтек-оборудование, алмазная оптика, оптические и индустриальные покрытия, индустриальная микробиология, тонкоплёночная интегрированная фотовольтаика, аддитивные технологии, гибкая электроника и другие отрасли.

АО "Роснано" создано в 2011 году в результате реорганизации госкорпорации "Российская корпорация нанотехнологий". Часть имущества корпорации направлена на создание Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), задачей которого является развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий. Функцию управления активами АО "Роснано" выполняет созданная в декабре 2013 года управляющая компания "Роснано", которую возглавляет Анатолий Чубайс. В настоящее время группа "Роснано" (АО "Роснано", УК "Роснано" и ФИОП) является частью системы российских институтов инновационного развития.

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