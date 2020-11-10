Турчак предложил создать цифровую платформу для мониторинга поставок товаров в Арктику

МУРМАНСК, 10 ноября. /ТАСС/. Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак предложил создать цифровую платформу для мониторинга поставок товаров на территорию Арктики.

"Цифровые технологии позволяют эффективно решать задачи не только в экономике, но и в сфере управления. Например, сейчас реализуется комплекс мероприятий по обеспечению территорий Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока жизненно важными товарами в преддверии зимнего сезона", - отметил Турчак во вторник в рамках выездного заседания Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде в Мурманске.

"Большим подспорьем здесь могла бы стать автоматизированная система прогнозирования и планирования поставок ресурсов на основе искусственного интеллекта. Предлагаю рассмотреть вопрос о создании цифровой платформы северного завоза", - сказал Турчак, который является председателем Совета.

Как пояснил ТАСС источник в СФ, в проекте решения по итогам заседания Совета рекомендовано Минвостокразвития РФ разработать информационную систему северного завоза с целью онлайн-мониторинга, прогнозирования и планирования поставок ресурсов, устойчивого обеспечения продукцией хозяйственного комплекса и населения всей территории Арктической зоны РФ.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил Стратегию развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. Среди основных опасностей, вызовов и угроз, формирующих риски для развития Арктической зоны и обеспечения национальной безопасности, отмечается отсутствие системы государственной поддержки завоза в населенные пункты, расположенные в отдаленных местностях, топлива, продовольствия и других жизненно необходимых товаров.