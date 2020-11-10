"Газпром нефть" и Бурятия договорились о прямых поставках битума и импортозамещении масел

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. "Газпром нефть" и власти Республики Бурятия подписали соглашение о сотрудничестве по обеспечению региона битумными материалами и о совместной работе по импортозамещению моторных масел и технических жидкостей, сообщила компания.

"Соглашение предусматривает прямые поставки высокотехнологичных битумов и битумопроизводной продукции "Газпром нефти" для строительства и обслуживания объектов дорожно-транспортной инфраструктуры и ЖКХ Бурятии", - отметили в "Газпром нефти".

В рамках сотрудничества научно-исследовательский центр компании предложит адаптированные под климатические и транспортные особенности региона битумы и рецептуры асфальтобетонных смесей, что позволит увеличить эксплуатационный срок службы дорожных покрытий.

Импортозамещение масел

Компания также расширит поставки масел, предназначенных для автотранспорта, техники и промышленного оборудования. Потребность городских и муниципальных предприятий Бурятии в год составляет примерно 3,7 тыс. т, из этого объема в настоящий момент 60% приходится на продукцию иностранного производства.

При полном замещении импорта продукцией "Газпром нефти" экономический эффект для регионального бюджета составит до 65 млн руб. в год, подчеркнули в компании.

"Наша битумная продукция используется при строительстве и ремонте объектов транспортной инфраструктуры республики - в частности, современные битумопроизводные материалы "Газпром нефти" применялись при реконструкции взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Байкал". Подписание нового соглашения позволит нам, в том числе более активно работать с республикой в рамках совместной программы импортозамещения смазочных материалов и технических жидкостей, которая приносит заметный экономический эффект для регионального бюджета", - отметил председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков.

"Республика Бурятия имеет позитивный опыт сотрудничества с компанией. При строительстве дорог мы начали использовать высокотехнологичные полимерно-битумные вяжущие смеси производства "Газпром нефти". Мы расширим использование таких инновационных продуктов, что позволит увеличить срок эксплуатации новых дорог", - подчеркнул глава республики Алексей Цыденов.