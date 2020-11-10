Курганские власти возместят бизнесу 138 млн рублей за покупку оборудования

ТАСС, 10 ноября. Курганские власти направят 138 млн рублей на компенсацию части затрат на лизинг нового оборудования для реализации 28 проектов местных предпринимателей. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе губернатора по итогу рассмотрения поданных предпринимателями заявок.

Ранее ТАСС сообщал о старте сбора заявок на получение компенсации, они принимались до 16 сентября. Меру поддержки - компенсацию до 50% от предмета договора лизинга на приобретение оборудования - предложил глава региона Вадим Шумков. Таким образом власти решили стимулировать модернизацию производств региональных компаний. Инициатива вошла в индивидуальную программу социально-экономического развития Курганской области, которую во время визита в регион в феврале 2020 года утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Во время первой волны приема заявок фонд отобрал 28 проектов, которые получат финансовую поддержку на общую сумму свыше 138 млн рублей", - говорится в сообщении. Срок получения компенсации прошедшим отбор компаниям не уточняется.

Сейчас фонд "Агентство технологического развития Курганской области" объявил прием заявок для следующего этапа реализации программы, их будут принимать до 20 ноября. Предприятия могут получить господдержку в случае, если договор лизинга заключен не ранее октября 2019 года.

"Предпринимателям не всегда легко решиться на покупку нового оборудования - средства на это уходят большие, а окупаемость небыстрая. Но вместе с этим обновление производства - это, как правило, новые рабочие места, более комфортные условия работы для персонала, это развитие бизнеса, новые ниши и рынки сбыта. Поэтому мы надеемся, что компенсация затрат на лизинг будет способствовать развитию бизнеса. Для региона это вклад в будущее, увеличение налоговой базы и развитие экономики региона в целом", - цитирует пресс-служба главу фонда "Инвестиционное агентство Курганской области" Анну Агафонову.

Курганская область первой из 10 регионов РФ, которые демонстрируют наиболее низкие социально-экономические показатели, разработала и утвердила с правительством РФ индивидуальную программу ускоренного развития. На ее реализацию запланировано дополнительное финансирование в объеме 5 млрд рублей.