"Газпром" займется реконструкцией газораспределительных станций в Оренбуржье

ОРЕНБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. ПАО "Газпром" рассмотрит возможность увеличения мощности газораспределительной станции ГРС- 3 "Оренбург" и займется реконструкцией других газораспределительных станций в Оренбургской области. Об этом во вторник сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

"После разговора с губернатором зампред ПАО "Газпром" поручил коллегам рассмотреть решение этого вопроса [увеличения мощностей станции ГРС-3 "Оренбург" ]. А также провести реконструкцию и техническое перевооружение проблемных газораспределительных станций в рамках программы газоснабжения и газификации. В их числе - ГРС в районе Соль-Илецка, сел Каменноозерное, Платовка, Лабазы, городов Орск и Сорочинск", - говорится в сообщении пресс-службы по итогам встречи заместителя председателя ПАО "Газпром" Виталия Маркелов и губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.

Мощность ГРС-3 "Оренбург", снабжающей три крупных пригородных поселка, как уточняется в сообщении, возможно увеличить в два раза - с существующих 40 тыс. кубометров до проектной производительности в 80 тыс. кубометров. В пресс-службе правительства региона добавили, что из-за дефицита пропускной способности газотранспортной системы, которая принадлежит ПАО "Газпром", местный оператор отказывает новым потребителям газа в подключении к сетям.

"Это негативно сказывается на населении и промышленных предприятиях. Из-за проблем с пропускной способностью местных ГРС жителям, которые живут без газа, отказывают в подключении к сетям", - уточняется в сообщении.