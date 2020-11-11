Власти Хабаровского края представили проект создания безналоговой зоны для IT-компаний

ХАБАРОВСК, 11 ноября. /ТАСС/. Власти Хабаровского края направили в министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики предложенный жителями проект создания безналоговой зоны для IT-компаний на острове Большой Уссурийский. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в среду.

В сентябре врио губернатора Михаил Дегтярев обратился к жителям за идеями для развития острова. Во время голосования на портале "Голос27" победил проект по созданию там высокотехнологичного города "Инновационный Хабаровск". Идея набрала больше 1 тыс. голосов.

"Предложения о включении данной инициативы в концепцию освоения российской части острова направлены в Минвостокразвития России, которое является координатором развития острова Большой Уссурийский", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального правительства, проект "Инновационный Хабаровск" предполагает создание территории безналоговой деятельности для всех форм компаний IT-сектора, а также для компаний-разработчиков и производителей в сферах робототехники и биотехнологий, искусственного интеллекта, высокотехнологичной и творческой деятельности.

Концепция проекта-победителя "Инновационный Хабаровск", как отметили в пресс-службе, перекликается с мнением губернатора, считающего, что на острове должен появиться инновационный центр компетенций Дальнего Востока. Власти края предлагали распространить на территорию Большого Уссурийского режим территории опережающего развития. Вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев говорил, что это возможно только после строительства дамбы, защищающей территорию от наводнений.

Остров Большой Уссурийский площадью 254 кв. км расположен на пограничной реке Амур и разделен Россией и Китаем. Площадь российской части - 174 кв. км. Он находится на пересечении транспортных коридоров Дальнего Востока и Северо-Востока Китая, связан сетями железных дорог с Транссибом и БАМом, с федеральными автотрассами, имеет транзитный потенциал. До масштабного наводнения на Амуре 2013 года на российской части острова жили около 500 человек, потом их переселили в Хабаровск.