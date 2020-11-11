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Торги на Гонконгской бирже открылись снижением котировок

Наибольшие потери несут держатели активов, связанных с высокотехнологичным сектором

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 11 ноября. /ТАСС/. Торги на Гонконгской фондовой бирже в среду открылись снижением котировок после четырех дней роста. Индекс Hang Seng сократился на 74 пункта (0,28%) - до значения 26 226, свидетельствуют официальные данные этой площадки.

Наибольшие потери несут держатели активов, связанных с высокотехнологичным сектором. Их падение вызвал представленный во вторник в Китае проект антимонопольных норм, регулирующий деятельность интернет-платформ. На этом фоне на 8% упали акции гиганта онлайн-торговли Alibaba - до 253,4 гонконгских доллара за бумагу. На 5,4% ухудшились позиции холдинга Tencent, на 4,7% - производителя смартфонов Xiaomi.

Между тем в положительной зоне торгуются акции банков, девелоперских и нефтяных компаний. В целом, по оценкам аналитиков, на рынке складывается разнонаправленная динамика.

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