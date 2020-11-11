Резервный фонд кабмина пополнится на 1,1 млрд руб. благодаря незаключенным соцконтрактам

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Резервный фонд правительства РФ из-за пандемии коронавируса пополнится на 1,1 млрд рублей за счет экономии бюджетных средств, предусмотренных в 2020 году на заключение социальных контрактов. Об этом говорится в разработанном министерством труда и соцзащиты России проекте распоряжения кабмина (есть в распоряжении ТАСС).

"В федеральном бюджете на 2020 год на предоставление бюджетам субъектов РФ субсидий на софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан, предусмотрено 7 млрд рублей. По состоянию на 1 октября 2020 года объем израсходованных средств указанной субсидии составил 3,05 млрд рублей, или 43,6% от предусмотренного объема", - говорится в документе.

"Проанализированы отчетные данные о расходах субсидий за 9 месяцев 2020 и уточненные расчеты потребности в указанных субсидиях, представленные органами исполнительной власти субъектов РФ. Объем предполагаемой экономии указанных средств федерального бюджета составит 1,1 млрд рублей", - уточняется в проекте распоряжения.

Согласно документу, эти деньги направят в резервный фонд правительства РФ. По информации органов исполнительной власти российских субъектов, выделенные федеральным центром деньги не потрачены на запланированные программы из-за малого числа соответствующих заявок и ограничений из-за пандемии коронавируса нового типа, которые, например, не дали организовать полноценное прохождение профессионального обучения или получение дополнительного профессионального образования в отдельных регионах.

О соцконтракте

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков ранее отмечал, что в 2020 году планируется заключить около 68 тыс. социальных контрактов. На эти цели выделено порядка 7 млрд рублей. В 2021-2022 годах планируется реализовать механизм социального контракта во всех регионах. Для этого из федерального бюджета будет выделяться по 29,2 млрд рублей ежегодно.

Социальный контракт - это договор между гражданином и органом социальной защиты, содержащий взаимные обязательства. Так, государство предоставляет гражданину помощь (денежное пособие, социальное сопровождение, переобучение, содействие в трудоустройстве), а гражданин в свою очередь проходит переобучение, трудоустраивается или начинает собственное дело.