МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил порядок оформления единых электронных виз. Как сообщили в среду в пресс-службе кабмина, визы начнут действовать с начала 2021 года.

"Электронная виза будет оформляться на специально созданном сайте Министерства иностранных дел (МИД) или с помощью мобильного приложения, - говорится в сообщении. - Получить ее можно для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок". При этом приглашений, брони в отеле или каких-либо других документов, подтверждающих цель путешествия, иностранному гражданину не потребуется. Достаточно будет заполнить анкету, загрузить личную фотографию и копию загранпаспорта, оплатить консульский сбор в размере $40 (детям до 6 лет - бесплатно) и дождаться уведомления.

Срок оформления займет не более четырех дней. Виза будет действовать в течение 60 дней с момента получения, но находиться по ней в России разрешается не более 16 суток. Продление этих сроков возможно в экстренных обстоятельствах по решению МИД. При пересечении границы с Россией иностранному гражданину необходимо будет предъявить распечатанное уведомление об оформлении электронной визы и загранпаспорт.

Пилотный проект по введению электронной визы стартовал в 2017 году и имел ряд ограничений. Иностранные граждане могли пересечь границу по такому документу только через некоторые погранпункты в Дальневосточном федеральном округе, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Калининградской областях. Покидать пределы этих регионов они не могли. Теперь электронная виза будет действовать по всей России. Пересечь границу можно будет через пункты пропуска во многих регионах, а путешествовать - по всей стране. "Введение единой электронной визы в России поможет развитию туризма, повысит инвестиционную привлекательность регионов и будет способствовать росту экономики в целом", - отметили в правительстве.