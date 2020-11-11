На Тульском молочном комбинате запустили промтестирование маркировки молока и кефира

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Тульский молочный комбинат запустил промышленное тестирование маркировки молока и кефира. Об этом сообщила в среду пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), являющегося оператором системы маркировки.

"На Тульском молочном комбинате проводится промышленный тест маркировки молока и кефира. Делегация представителей Минсельхоза, Минпромторга, оператора системы маркировки посетила Тульский молочный комбинат, где прошла демонстрация сериализации и агрегации продукции на линии по розливу молока и кефира", - сообщила пресс-служба.

По информации ЦРПТ, маркировка проводится на линии Tetra Pak C3/Flex методом аппликации - стикер с кодом наносится на верхнюю часть коробки, после чего проводится автоматическая агрегация, и продукция направляется на склад.

Эксперимент по маркировке готовой молочной продукции в России проводится с 15 июля 2019 года по 31 декабря 2020 года. Согласно предложениям Минпромторга, обязательную маркировку предлагается вводить поэтапно с 1 мая по 1 октября 2021 года. До этого, с 20 января до 1 мая 2021 года, в качестве стимула для участников оборота коды будут выдаваться бесплатно, рассказали в ЦРПТ.