ЦБ видит пространство для снижения ставки в рамках базового сценария

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Банк России видит пространство для снижения ключевой ставки в рамках базового сценария, однако необходимо тщательно взвесить, когда это пространство целесообразно использовать. Об этом в Госдуме заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Мы полагаем, что в рамках базового сценария у нас еще остается пространство для смягчения денежно-кредитной политики, так как среднесрочные дезинфляционные риски со стороны спроса превалируют. Мы это подчеркивали в обоих случаях, когда принимали решение о сохранении текущего уровня ставки, однако мы должны очень тщательно взвесить, когда это пространство целесообразно использовать, в том числе принимая во внимание повышенную неопределенность прогноза на 2021 год и возможность того, что ситуация может развиваться не по базовому сценарию", - сказала она.

В настоящее время ключевая ставка составляет 4,25% годовых.

23 октября Банк России второй раз подряд принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых, отметив преобладание дезинфляционных рисков на среднесрочном горизонте.

Финансовый рынок

Набиуллина заявила, что объем депозитов остается стабильным, но все больше потребителей финансовых услуг выходит на финансовый рынок.

"Сейчас объем депозитов остается стабильным, но все большее количество потребителей задумываются о вариантах вложения своих средств с большей доходностью. Более 7,5 млн человек уже имеют брокерские счета на бирже и пробуют свои силы на фондовом рынке. Только за октябрь у нас прирост этих счетов 737 тысяч", - сказала она.

При этом Набиуллина отметила, что часто именно банки стимулируют людей выбирать инвестиции, а не депозиты, однако последние не теряют своей привлекательности из-за ставок, которые выше инфляции. Глава регулятора также не исключила возможности изменения законодательства для дополнительной защиты розничных инвесторов в случае такой необходимости на фоне роста интереса к фондовому рынку.

"Закон о категоризации инвесторов принят, <…> но вступает в силу с 2022 года. А бурный рост числа розничных инвесторов происходит сейчас и продолжится в следующем году. И нам нужно не дать за это время людям разочароваться в фондовом рынке. Мы будем внимательно мониторить все практики продаж, раскрытие информации. Но, возможно, понадобятся и более серьезные меры, тогда мы будем обращаться к вам (депутатам - прим. ТАСС) за поддержкой по этому вопросу", - пояснила глава регулятора.