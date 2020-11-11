В Японии одобрили возобновление работы энергоблока АЭС на северо-востоке страны

ТОКИО, 11 ноября. /ТАСС/. Власти расположенной на северо-востоке Японии префектуры Мияги, граничащей с префектурой Фукусима, дали согласие на возобновление работы второго энергоблока местной АЭС "Онагава", деятельность которой была приостановлена после землетрясения и цунами 2011 года. Об этом в среду сообщает агентство Kyodo.

Отмечается, что тем самым возобновление работы японской АЭС впервые произойдет в районе, который был напрямую затронут ударом стихии. При этом старт работы АЭС ожидается с 2022 финансового года (начнется 1 апреля 2022 года).

До аварии на АЭС "Фукусима-1" на атомную энергетику в энергобалансе Японии приходилось около 30%. В результате временного вынужденного отказа от нее стране пришлось возложить основную нагрузку по энергоснабжению на тепловые станции. При этом правительство рассчитывает в ближайшем будущем продолжить политику частичного перезапуска АЭС.