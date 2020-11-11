"Сбер" станет якорным инвестором в фонде прямых инвестиций под управлением VPE Capital

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. "Сбер" в партнерстве с ведущим ближневосточным суверенным фондом объявляет об участии в качестве якорного инвестора в фонде прямых инвестиций, управлять которым будет VPE Capital. Об этом говорится в сообщении на сайте госбанка.

Цель данного партнерства - создание лидирующей платформы для реализации прямых инвестиций в России. Участвовать в фонде со стороны "Сбера" будет "Сберинвест".

"Фонд намерен вкладывать средства в различные сектора экономики и инвестировать в акционерный капитал компаний, ведущих свою операционную деятельность преимущественно на территории России. Основным фокусом фонда будут являться компании, которым требуется инвестиционный капитал для активного роста и масштабирования бизнеса", - пояснили в "Сбере".

"Я рад, что благодаря нашему совместному фонду средний бизнес в России получит доступ к акционерному капиталу для достижения своих амбициозных целей. С учетом первоначальных финансовых обязательств "Сбера" в размере $100 млн, активы фонда превышают $200 млн", - пояснил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.

Он добавил, что фонд будет открыт для привлечения дополнительного капитала со стороны сторонних инвесторов и ставит целью достижение активов под управлением в размере $500 млн.

О компаниях

"Сберинвест" - это дочерняя компания ПАО "Сбербанк", входящая в блок "Корпоративно-инвестиционный бизнес". Ключевым направлением деятельности является предоставление клиентам банка финансовых решений и структурирования сделок через акционерные и мезонинные инструменты.

VPE Capital - эксперт в управлении активами развивающихся рынков, специализирующийся на инвестировании институциональных фондов для повышения доходности, взвешенной с учетом риска. Страны СНГ - одно из ключевых направлений работы VPE Capital.