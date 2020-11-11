В Хабаровском крае построят завод по выращиванию семги за 2,2 млрд рублей

ХАБАРОВСК, 11 ноября. /ТАСС/. Резидент территории опережающего развития (ТОР) в Хабаровском крае планирует построить завод по производству атлантического лосося (семги) мощностью 2,5 тыс. тонн в год. Стоимость проекта составит 2,2 млрд рублей, сообщается в среду на сайте министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

"По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока (КРДВ) компания "Тулома Салмон Дальний Восток" инвестирует в проект 2,2 млрд рублей. На предприятии, которое планируется ввести в работу во втором полугодии 2022 года, будет создано 46 рабочих мест", - говорится в сообщении.

Завод построят на площадке "Ракитное" ТОР "Хабаровск". Проектные работы начнутся до конца года. "Мы будем выпускать охлажденную потрошенную рыбу с головой весом 4-5 кг класса премиум. Это будет свежий продукт высокого качества с отсутствием антибиотиков", - приводятся в сообщении слова Александра Кузнецова, гендиректора компании "РФК", управляющей ООО "Тулома Салмон Дальний Восток".

Инвесторы выбрали эту площадку, поскольку им необходима готовая инфраструктура, в частности, надежное электроснабжение. Кроме того, площадка имеет удобное расположение для организации доставки скоропортящейся продукции. По словам Кузнецова, за 10 лет общая сумма налоговых поступлений в бюджеты всех уровней и фонды составит 1,9 млрд рублей. В перспективе, после операционного запуска завода, планируется расширение его мощностей до 5 тыс. тонн в год и увеличение видов выпускаемой продукции.

Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев ранее призвал повысить уровень продовольственной безопасности макрорегиона с помощью инвестиционных проектов, связанных с производством продуктов питания, отметив, что такие проекты должны иметь отдельную финансовую поддержку.

По данным КРДВ, резидентами ТОР "Хабаровск" являются 38 предприятий. Объем заявленных ими инвестиций составляет 20,7 млрд рублей, планируется создание свыше 2,4 тыс. рабочих мест. Резиденты уже вложили в экономику региона более 12 млрд рублей, 1 тыс. человек получили работу на новых предприятиях.