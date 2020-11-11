Минпромторг готов к господдержке производителей, выходящих на рынок Индонезии

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Минпромторг РФ готов к господдержке производителей, которые собираются выходить на рынок Индонезии, заявил временно исполняющий обязанности директора департамента стран Азии, Африки, Латинской Америки Минпромторга Алексей Мешков на форуме "Иннопром онлайн".

"Хотел бы подчеркнуть, что мы самым серьезным образом рассматриваем возможности локализации производства российских компаний на индонезийском рынке. Мы не предлагаем увеличить товарооборот, наше экономическое сотрудничество исключительно за счет поставок товаров. Мы самым серьезным образом смотрим, какие у нас существуют пути для создания совместных производств на индонезийском рынке", - сказал он.

По словам Мешкова, основными направлениями сотрудничества стран являются судостроение, металлургия, авиастроение, автомобилестроение. "Мы имеем на настоящий момент достаточно положительный опыт участия на рынке Индонезии наших компаний в области производства автомобильной техники, нам предстоит большая совместная работа в области авиастроения", - отметил он.