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Мировые цены на нефть
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Цена на нефть марки Brent на бирже ICE превысила $45

Такой показатель достигнут впервые со 2 сентября
Описание
© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 11 ноября. Стоимость январского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE ускорила рост до 3,49% и на 12:47 мск достигала $45,13 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки.

В последний раз Brent торговалась на этом уровне 2 сентября 2020 года.

WTI торгуется на уровне $43,14 за баррель, что на 3,53% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

По состоянию на 12:58 мск нефть Brent замедлила рост и торговалась на отметке $45 за баррель (+3,19%). В свою очередь нефть WTI торговалась на отметке $43,01 за баррель (+3,22%).

На этом фоне российская валюта укрепляется к доллару и евро. Так, курс доллара снижается до 76,13 руб. (-0,55%), а курс евро - до 89,77 руб.

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Мировые цены на нефть
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