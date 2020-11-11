Госдума приняла закон об изменении порядка расчета НДПИ при добыче алмазов

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон об изменении порядка расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче драгоценных камней, в частности, алмазов.

Документ, инициированный правительством, предлагает в целях начисления НДПИ оценивать стоимость добытых драгоценных камней в РФ исходя из цены их реализации, а не из действующей сейчас первичной оценки.

В настоящее время НДПИ при добыче алмазов и других драгоценных камней составляет 8%. База для НДПИ рассчитывается на основании прейскурантов Минфина, которые формируются на основе предложений Гохрана, АО "В/О "Алмазювелирэкспорт" и добывающих компаний. В случае изменения цены более чем на 10%, которое держится в течение 90 дней, прейскурант пересматривается.

Закон предлагает оценивать стоимость добытых драгоценных камней исходя из сложившихся у налогоплательщика в налоговом периоде цен реализации (без НДС), но не ниже прейскурантов Минфина.

"Законом предлагается: установить оценку стоимости драгоценных металлов исходя из сложившихся у налогоплательщика в соответствующем налоговом периоде (а при их отсутствии - в ближайшем из предыдущих налоговых периодов) цен реализации драгоценных камней без учета налога на добавленную стоимость, уменьшенных на расходы налогоплательщика по их доставке, установить обязанности для налогоплательщиков - участников региональных инвестиционных проектов по восстановлению неуплаченных сумм налога на добычу полезных ископаемых, не уплаченных в связи с применением пониженных налоговых ставок, в случае прекращения статуса участника регионального инвестиционного проекта по основаниям, предусмотренным [Налоговым] кодексом", - говорится в пояснительной записке.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2021 года.