Минтранс протестирует систему мониторинга перевозок пассажиров междугородными автобусами

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Минтранс РФ с 16 ноября по 14 декабря 2020 года протестирует единую федеральную систему мониторинга и контроля перевозок пассажиров междугородными автобусами, следует из распоряжения правительства, опубликованного на официальном портале правовой информации.

"Провести с 16 ноября 2020 года по 14 декабря 2020 года тестовые испытания единой федеральной системы мониторинга и контроля перевозок пассажиров автобусами в междугородном сообщении, - говорится в сообщении. - Федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на обеспечение проведения тестовых испытаний, а также контроля за ходом их реализации, является Минтранс России".

В тестовых испытаниях будут задействованы Центральный, Северо-Западный, Приволжский и Южный федеральные округа. Оператором системы назначена компания "Современные технологии пассажирского комплекса".

Документом также подтверждается целесообразность тестирования с использованием госсистемы "Платон" и комплексов фото и видео фиксации нарушений правил дорожного движения.

Поручение о создании единой федеральной системы мониторинга пассажирских перевозок междугородными автобусами было дано по итогам Госсовета 26 июня.