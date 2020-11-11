Долги россиян за электроэнергию выросли на 12,7 млрд руб.

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Объем задолженности населения России за электроэнергию по итогам января - сентября 2020 года увеличился на 12,7 млрд рублей против прироста в размере 5,7 млрд рублей за аналогичный период прошлого года. Это следует из материалов к опубликованному на сайте видеообращению члена правления - первого зампредседателя правления Центра финансовых расчетов (ЦФР, специализируется на оказании комплексной услуги по расчету требований и обязательств участников оптового рынка, АО "СО ЕЭС" и ПАО "ФСК ЕЭС") Дмитрия Чернова.

Более того, уровень расчетов населения за отчетный период снизился до 96,2% с 97,9% годом ранее. Таким образом, расчеты россиян за электроэнергию уменьшились на 1,7 п.п.

Наряду с населением, расчеты на розничном рынке электроэнергии снизили непромышленные потребители (в эту категорию в том числе входят предприятия ЖКХ), но меньшими темпами - до 98% в январе - сентябре 2020 года против 98,1% за тот же период прошлого года.

Общая задолженность на розничном рынке на 30 сентября 2020 года составила 298,6 млрд рублей. Основная ее часть - 158,2 млрд рублей - пришлась на непромышленных потребителей, а еще 67,3 млрд рублей - на население.

В то же время промышленные потребители, бюджетные потребители и сельхозтоваропроизводители в этом году улучшили расчеты на розничном рынке электроэнергии - до 99,3%, 100,3% и 99,3% соответственно.