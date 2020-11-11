На Ставрополье подберут площадки для создания новых промышленных парков

СТАВРОПОЛЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил краевому министерству промышленности подобрать новые площадки для создания промышленных парков. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе губернатора края.

"В связи с полным использованием ресурса СКИП "Мастер" [губернатор] Владимир Владимиров поставил перед министерством [промышленности] задачу подбора площадок для создания новых промышленных парков. Одной из них может стать территория бывшего завода "Ставропольавто", обладающего всей необходимой для этого транспортной и коммунальной инфраструктурой", - говорится в сообщении.

На территории края действует ТОСЭР "Невинномысск", созданная в границах одноименного моногорода в декабре 2017 года. В городе Ставрополе работает краевой индустриальный парк "Мастер" и технопарк "Монокристалл", строительство которого подходит к концу.

"Парк "Мастер" на сегодняшний день уже насчитывает 55 резидентов и более 600 рабочих мест. Завершается создание его третьей очереди, на площадке которой уже приступил к работе первый резидент - Волжский трубный завод. Завершается формирование пула других компаний, которые будут здесь работать", - отмечают в краевом правительстве.

Завод "Ставропольавто" в городе Михайловске начал тестовый выпуск автомобилей в 2017 году, в 2018 году состоялся коммерческий запуск предприятия. Завод полностью выполнил обязательства по выпуску порядка 2,5 тыс. автомобилей Great Wall Hover, после чего остановил свою работу.